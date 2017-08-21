В Челябинске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в угоне тепловоза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. В Челябинский областной суд направлено дело мужчины, обвиняемого в угоне тепловоза, сообщает в понедельник Уральская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в мае 2016 года 36-летний помощник машиниста эксплуатационного железнодорожного депо, расположенного в Златоусте, залил примерно три с половиной тысячи литров дизельного топлива в бак тепловоза и выехал за пределы депо. По данным ведомства, мужчина не имел права управлять данной техникой. По данному факту возбудили дело по статьям "кража" и "угон железнодорожного подвижного состава". Мужчина был задержан.

"Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу", — сообщает прокуратура.

По информации местных СМИ, обвиняемый планировал продать украденное топливо своему знакомому, перекачав горючее из бака тепловоза с помощью мотопомпы.