Следователи возбудили дело о ДТП в Туве, где погибли шесть человек

КРАСНОЯРСК, 21 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Тыве после ДТП, в котором в воскресенье погибли шесть человек, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.
"По факту ДТП следователем следственного управления МВД по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении.
Пассажир "ВАЗ 21093", 17-летняя девушка и шестилетняя девочка из "Приоры" доставлены в республиканскую больницу № 1 Кызыла. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Ведется следствие.