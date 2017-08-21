Следователи возбудили дело о ДТП в Туве, где погибли шесть человек

КРАСНОЯРСК, 21 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Тыве после ДТП, в котором в воскресенье погибли шесть человек, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.

По уточненной информации полиции республики, предварительно установлено, что на 831 километре автодороги Р-257 "Енисей" водитель автомашины "ВАЗ 21093" выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной "Лада Приора". В результате водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ 21093", водитель, две женщины, а также шестилетний мальчик, ехавшие в автомобиле "Лада Приора", скончались на месте происшествия. Предварительно выяснено, что из всех пассажиров в автомобилях ремнем безопасности была пристегнута только женщина.

"По факту ДТП следователем следственного управления МВД по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении.

Пассажир "ВАЗ 21093", 17-летняя девушка и шестилетняя девочка из "Приоры" доставлены в республиканскую больницу № 1 Кызыла. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ведется следствие.