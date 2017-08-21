Прокуратура обжалует "мягкий" приговор экс-депутату Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг — РИА Новости. Прокуратура обжалует "мягкий" приговор экс-депутату Амурской области Михаилу Корнееву, осужденному в начале августа на 4 года колонии за хищение более 700 миллионов рублей у дольщиков, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Валентин Бурсянин.

"Государственный обвинитель в Амурский областной суд направил кассационное представление на мягкость приговора Благовещенского городского суда", — сказал Бурсянин РИА Новости, уточнив, что гособвинитель требовал для Корнеева более 6 лет заключения.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, с 2007 по 2010 год Корнеев, являясь генеральным директором ООО "Россия", строившего дома в Благовещенске, привлек на участие в долевом строительстве более 1 миллиарда рублей, но использовал только более 400 миллиона рублей. Более 700 миллионов рублей были потрачены на интересы ООО "Россия" и иных лиц, в результате более тысячи человек понесли ущерб в крупном и особо крупном размере, сообщало СУСК.

Кроме того, Корнеев скрыл 200 миллионов рублей организации. Расследование уголовного дела длилось более четырех лет, в 2014 году оно было передано в суд. Благовещенский городской суд в начале августа приговорил Корнеева к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей.