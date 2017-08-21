На руднике "Мир" в Якутии сохраняется угроза обрушения воды

ХАБАРОВСК, 21 авг— РИА Новости. Вода, которая продолжает накапливаться в карьере рудника "Мир" в Якутии, в любой момент может обрушиться в горные выработки, где ведутся поиски пропавших горняков, сообщает в понедельник Сибирский региональный центр МЧС России.
"Вода, которая продолжает накапливаться в карьере рудника "Мир", в любой момент может обрушиться в горные выработки, где ведутся поиски. Попытки управляемого спуска воды из карьера результата не принесли. В сложившейся ситуации ведение любых работ в подземных условиях в соответствии с федеральными нормами безопасности запрещено", — говорится в сообщении.
По данным компании "Алроса", которой принадлежит рудник, объём воды в чаше карьера 21 августа в 7.00 (1.00 мск) по местному времени составил 13,4 тысячи кубометров. На утро 20 августа он превышал 12,5 тысячи кубометров.
Отмечается, что произведенные расчёты позволяют гарантировать безопасность взрывных работ для жизни находящихся под землёй горняков. На время ведения работ на поверхности карьера "Мир" весь персонал, участвующий в поисково-спасательной операции, выведен из шахты.
Как уточняет компания, решение о проведении взрывных работ было принято вчера по итогам экстренного совещания по дальнейшему плану поисково-спасательной операции. Ростехнадзор выдал соответствующее разрешение на проведение операции.