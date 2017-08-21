На руднике "Мир" в Якутии сохраняется угроза обрушения воды

ХАБАРОВСК, 21 авг— РИА Новости. Вода, которая продолжает накапливаться в карьере рудника "Мир" в Якутии, в любой момент может обрушиться в горные выработки, где ведутся поиски пропавших горняков, сообщает в понедельник Сибирский региональный центр МЧС России.

На руднике "Алросы" в городе Мирном в Якутии 4 августа произошел прорыв воды, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность подняты 143 горняка, поиски восьмерых пропавших продолжаются.

"Вода, которая продолжает накапливаться в карьере рудника "Мир", в любой момент может обрушиться в горные выработки, где ведутся поиски. Попытки управляемого спуска воды из карьера результата не принесли. В сложившейся ситуации ведение любых работ в подземных условиях в соответствии с федеральными нормами безопасности запрещено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что воды в горных выработках рудника "Мир" уже настолько много, что в ближайшее время под затопление могут попасть насосные агрегаты, есть опасность выхода из строя систем энергоснабжения и вентиляции. Объём воды в карьере из-за большого водопритока постоянно увеличивается.

По данным компании "Алроса", которой принадлежит рудник, объём воды в чаше карьера 21 августа в 7.00 (1.00 мск) по местному времени составил 13,4 тысячи кубометров. На утро 20 августа он превышал 12,5 тысячи кубометров.

"Предпринятые в воскресенье попытки по управляемому спуску воды из карьера в рудник с помощью ряда узконаправленных взрывов для расширения прорана между карьером и шахтой результатов не принесли. Сегодня работы по организации управляемого спуска воды с помощью направленных взрывов продолжатся", — сообщается на сайте компании "Алроса" в понедельник.

Отмечается, что произведенные расчёты позволяют гарантировать безопасность взрывных работ для жизни находящихся под землёй горняков. На время ведения работ на поверхности карьера "Мир" весь персонал, участвующий в поисково-спасательной операции, выведен из шахты.

Как уточняет компания, решение о проведении взрывных работ было принято вчера по итогам экстренного совещания по дальнейшему плану поисково-спасательной операции. Ростехнадзор выдал соответствующее разрешение на проведение операции.