Пожары в соседних регионах вызвали задымление в пригороде Улан-Удэ

КРАСНОЯРСК, 21 авг — РИА Новости. Задымление наблюдается в пригороде Улан-Удэ предположительно из-за пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

По информации ведомства, в республике на утро понедельника горит около двух тысяч гектаров тайги. За сутки потушено около 200 гектаров леса. На тушении работает более 280 человек.

"На сегодняшнее утро в пригороде Улан-Удэ наблюдается задымление, предположительно вызванное действующими лесными пожарами на территориях соседних субъектов. По данным ФБУ "Авиалесоохрана" (на 20 августа 2017) на территории Республики Якутия площадь действующих лесных пожаров приближается к 1 миллиону гектаров, на территории Иркутской области – более 200 тысяч гектаров, в Красноярском крае – также почти 200 тысяч гектаров", — говорится в сообщении.

В Баунтовском, Джидинском, Закаменском, Окинском районах действует особый противопожарный режим, на остальной территории республики режим ЧС, связанный со сложной лесопожарной обстановкой.