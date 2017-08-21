В Приморье завершили восстановление поврежденных из-за ливней ж/д путей

ХАБАРОВСК, 21 авг— РИА Новости. Военнослужащие железнодорожного батальона Восточного военного округа из Хабаровска завершили ремонт и восстановление железнодорожных путей в Приморском крае, поврежденных после ливней и паводка, сообщает пресс-служба округа в понедельник.

Мощные ливни, которые прошли 6 августа в Приморье, вызвали масштабный паводок. В зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше двух тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. На восстановление железных дорог из Хабаровска было отправлено 95 военнослужащих-железнодорожников.

"Восстановление поврежденных участков пути завершено. Военнослужащими оказана помощь ДВЖД в восстановлении железнодорожного перегона Оленевод-Веневитино и моста через реку Клепочная. Демонтировано около 80 метров железнодорожного полотна, очищено от завалов, селей и оползней более 4,6 тысячи метров верхнего строения пути на перегоне. А также собрано 150 метров рельсошпальной решетки, изготовлено 17 шпальных клеток для временного восстановления пролета моста", говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащими мотострелкового соединения ВВО из Уссурийска восстановлена насыпь перед железнодорожным мостом у населенного пункта Тереховка, от завалов очищено 400 метров верхнего строения пути, также в населенном пункте Барабаш Хасанского района очищено 600 метров ливневых стоков и канав.

Отмечается, что всего для ликвидации последствий стихийного бедствия в Приморском крае от соединений и воинских частей ВВО был сформирован сводный отряд численностью 1,5 тысячи человек и 100 единиц специальной техники. Спасательно-эвакуационной командой перевезено 316 человек, около 24,5 тонны различных грузов, в том числе 19,2 тонны продовольствия, а также стройматериалы и корма для животных.

Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения ВВО вывезли 177 тонн мусора, собранного при расчистке улиц Уссурийска, завезли 2,3 тысячи тонн пескогравия для ремонта автомобильной дороги Липовцы-Сергеевка и отсыпали около 800 метров дорожного полотна.