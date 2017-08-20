В Тюменской области в ДТП погибла семья из Омска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Семья из четырех человек погибла в ДТП в Тюменской области при столкновении с "КамАЗом", сообщает в воскресенье региональная госавтоинспекция.

"Четыре человека погибли сегодня в пятом часу дня в ДТП на 30-м километре автодороги Голышманово — Аромашево в Тюменской области. По предварительным данным, водитель большегруза "КамАЗ" с прицепом, поворачивая, не пропустил автомобиль Toyota Platz, двигавшийся во встречном направлении", — говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, в ДТП погибла семья из Омска: 40-летняя водитель автомобиля Toyota, двое ее детей — сын и дочь 7 и 18 лет, а также 71-летний мужчина — предварительно, это отец женщины. Обстоятельства аварии выясняются.