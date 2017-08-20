Электроснабжение восстановлено в половине домов в Красноярске после ливня

КРАСНОЯРСК, 20 авг — РИА Новости. Более 130 домов в Красноярске, отключенных от света из-за многочасового ливня, подключены к сети, отметил представитель пресс-службы мэрии города Михаил Каргаполов.

Ранее сообщалось, что в Красноярске из-за дождя власти ввели режим ЧС. Некоторые улицы оказались затоплены и непроходимы для общественного транспорта, было полностью остановлено движение электротранспорта, некоторые припаркованные автомобили были затоплены почти по крышу.

По информации мэрии, движение трамваев и троллейбусов восстановлено, также на всех улицах, за исключением улицы Лесопильщиков, открыто движение автобусов. При этом сохраняются ограничения для движения на нескольких улицах. Во всех пассажирских переходах откачана вода. На трех участках — подходы к Октябрьскому мосту со стороны левого берега, улицы Юбилейная и 2-я Брянская — обнаружены провалы грунта.

В данный момент в Красноярске и окрестностях дождь продолжается.