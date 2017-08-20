В Петербурге возбудили уголовное дело против водителя сбившего пешеходов

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено против водителя, который наехал на пешеходов в Санкт-Петербурге, в результате чего одна женщина погибла, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В отношении водителя, совершившего ДТП, в котором погибла 36-летняя женщина, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", — сказала Волк.

Она отметила, что в субботу в Кировском районе Санкт-Петербурга на Промышленной улице водитель иномарки не справился с управлением и наехал на пешеходов. В результате ДТП погибла женщина, трое граждан госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель был задержан.