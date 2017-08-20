В Тыве в ДТП погибли шесть человек, в том числе ребенок

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Шесть человек погибли, в том числе ребенок, еще трое пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной автодороге в Кызылском районе Тывы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"На семнадцатом километре западнее Кызыла на автотрассе Р-257 столкнулись две легковушки. Пострадали девять человек, из них шесть, в том числе ребенок, погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще трое пострадавших, среди которых еще один ребенок, госпитализированы в городскую больницу Кызыла. Обстоятельства ДТП уточняются.

"В районе Усть-Элегеста страшная авария произошла. В лоб столкнулись два автомобиля. Девять пострадавших, из них шесть человек погибли, один ребёнок. Все необходимые поручения дал. В больницы на скорой увезли пострадавших. Выясняются личности и обстоятельства произошедшего", — написал Кара-оол на своей странице в Facebook.