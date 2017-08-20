ОНФ призвал оперативно найти убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) призвал правоохранительные органы оперативно найти виновного в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.

"В Общероссийском народном фронте отмечают, что правоохранительные службы должны оперативно найти преступника, совершившего убийство чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева", — говорится в сообщении.

Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы России Михаил Старшинов заявил, что обвиняемый должен понести адекватное наказание, так как, по его словам, сегодня виновные в подобных ситуациях часто отделываются легким наказанием, передает пресс-служба.

"Если мы на сегодняшний день не получим от правоохранителей адекватную реакцию на происходящее, то такие случаи будут повторяться и подобные ситуации могут коснуться каждого. Неадекватные люди будут считать, что подобные методы решения конфликта являются приемлемыми, и будут их применять при любом удобном случае", — добавил Старшинов.

По данным полиции, в 7 часов утра в воскресенье (00:00 мск) у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами, отдыхавшими в кафе. В результате конфликта один из участников драки — 31-летний чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев — получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки — 25-летний мужчина — с места происшествия скрылся.

Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". СК сообщал, что личность мужчины установлена, он также профессионально занимался спортом.