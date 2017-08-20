В Красноярске после ливня более двухсот домов остались без света

КРАСНОЯРСК, 20 авг — РИА Новости. После многочасового дождя в Красноярске около 150 подвалов многоквартирных домов подтоплены и в 214 домах нет света, сообщает на своей странице в Facebook представитель пресс-службы мэрии города Михаил Каргаполов.

Ранее сообщалось, что в Красноярске из-за дождя власти ввели режим ЧС. По информации Гидрометцентра, с четырех до 11 часов утра в городе выпало 44 миллиметра осадков, еще 14 миллиметров ожидается в течение суток. При этом месячная норма осадков — 68 миллиметров.

Некоторые улицы оказались затоплены и непроходимы для общественного транспорта, было полностью остановлено движение электротранспорта. По сообщению корреспондента РИА Новости с места событий, некоторые припаркованные автомобили затоплены почти по крышу.

"По состоянию на 19 часов 20 августа поступило сообщение о подтоплении 40 домов в частном секторе Покровки и Николаевки. По информации оперативного штаба, подвалы около 150 многоквартирных домов также оказались подтопленными. Все объекты под контролем. Работы по откачке и отводу дождевых вод продолжаются. <…> Без электроэнергии до сих пор остаются 214 домов. Восстановление электроснабжения продолжается", — говорится в сообщении.

По информации мэрии, сейчас движение трамваев и троллейбусов восстановлено, также на всех улицах, за исключением улицы Лесопильщиков, открыто движение автобусов. При этом сохраняются ограничения для движения на нескольких улицах. Во всех пассажирских переходах откачана вода. На трех участках — подходы к Октябрьскому мосту со стороны левого берега, улицы Юбилейная и 2-я Брянская — обнаружены провалы грунта. В данный момент в Красноярске около 10 градусов тепла, дождь продолжается.