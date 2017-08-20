Под Ростовом крупный природный пожар уничтожил пять тысяч гектаров леса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Площадь, пройденная огнем во время крупного природного пожара в лесном массиве в Усть-Донецком районе Ростовской области, приближается к 5 тысячам гектаров, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

В пятницу сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен в Усть-Донецком районе из-за крупного ландшафтного пожара в районе станицы Усть-Быстрянской. Площадь активного горения составляла порядка 10 гектаров. Сложность рельефа местности, невозможность подъезда пожарной и специальной техники осложняло тушение пожара. Население района оповещено о возможной опасности.

"По состоянию на 15.00 по мск на территории Усть-Донецкого лесничества, площадь, пройденная огнем, составила 4870 гектаров. Для тушения лесного пожара задействована группировка сил и средств в составе 1070 человек личного состава и 229 единиц техники, в том числе от МЧС России 441 человек личного состава и 92 единиц техники", – говорится в сообщении.

Всего на месте пожара работают восемь бортов авиации, из них четыре от МЧС России (два самолета Бе-200, два вертолета Ми-8), четыре от Южного военного округа (два вертолета МИ-8АМТШ, вертолет МИ2-6 и самолет ИЛ-76). Всего за три дня произведено 339 сбросов (2010 тонн воды).