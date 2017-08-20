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Происшествия

В Хабаровске в уличной драке убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу

15:1820.08.2017
(обновлено: 15:19 20.08.2017)
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© Фото : аккакунт Артема Баснина в сети facebookЧемпион мира по пауэрлифтингу Андрей ДрачевЧемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев
© Фото : аккакунт Артема Баснина в сети facebook

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев был убит в ходе драки возле одного из хабаровских кафе. По предварительной информации, причиной смерти спортсмена стала черепно-мозговая травма.

Появилось видео драки, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Драчев
Появилось видео драки, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Драчев

По данным полиции, драка между двумя мужчинами произошла в семь часов утра (00.00 мск) у кафе "Галерея" в центра Хабаровска.

Знакомые погибшего пауэрлифтера утверждают, что один из отдыхавших в кафе молодых людей провоцировал Драчева на конфликт, на что тот предложил разобраться на "трезвую голову" на ринге, однако его оппонента это не устроило. Мужчины проследовали на улицу, началась драка.

"На подмогу он вызвал своих друзей, и они просто запинали Андрюху", — цитирует хабаровское информагентство Amur Media слова знакомых Андрея Драчева.

Сама драка попала на камеру видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как неизвестный наносит Драчеву удар ногой в голову. Через некоторое время спортсмен падает, пытается подняться, однако нападавший продолжает наносить удары.

Администратор кафе "Галерея" позднее сообщила, что охранник заведения видел, как мужчины дерутся, но вмешиваться не стал.

"Человек вышел узнать, что за ситуация произошла, и ему сказали не лезть, потому что это была драка один на один", — сказала женщина в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Как отмечают местные СМИ, сотрудники охраны вмешались после того, как соперник начал добивать Драчева в голову. Спортсмена увезли на скорую в краевую клиническую больницу №2, однако врачам не удалось спасти его жизнь. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Хабаровская полиция ведет масштабный поиск участника драки, в которой погиб Драчев
В региональном управлении СК сообщили, что второй участник драки скрылся с места преступления, но следователям удалось установить его личность. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски обвиняемого, просматриваются все записи с камер видеонаблюдения, ориентировки на мужчину переданы постам ДПС, патрульным экипажам, в гостницы, хостелы и во все транспортные узлы.

Андрей Драчев обладает титулами чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу. 32-летний спортсмен выступал в категории до 120 килограмм. Завершив карьеру в этом виде спорта, Драчев занялся бодибилдингом.

В Организации пауэрлифтинга России отметили, что у Драчева были хорошие перспективы в профессиональном спорте.

"Смерть любого человека, а особенно молодого парня в самом расцвете сил, — всегда трагедия, — сказал по телефону Устинов. — Независимо от того, спортсмен он, чемпион мира или обычный парень. Прежде всего, это трагедия для всех нас, для нашей страны, когда погибают молодые люди, это всегда горе. Ему бы еще жить и жить. Андрей совсем недавно перешел в нашу профессиональную организацию из любительской, набирал обороты", — заявил агентству "Р-спорт" глава организации Юрий Устинов.

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Происшествия
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Альфред Хичкок
снова грачи . с упоением добивает лежащего без сознания серией ударов в голову. умышленное 100%
15:39
20.08.2017
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100 боевых за Россию-Матушку!
Найти и вздрючить!!!!!
15:34
20.08.2017
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