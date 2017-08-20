На юге Москвы пьяный мужчина прыгнул с моста

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Спасатели подняли из воды мужчину, прыгнувшего в пруд с Борисовского моста на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"В 13.49 мужчина в состоянии алкогольного опьянения прыгнул с Борисовского моста (Каширское шоссе)", — сообщили в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, в 13.50 спасатели подняли мужчину на борт катера, после чего доставили пострадавшего на станцию, где вызвали скорую помощь и полицию.