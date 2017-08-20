На месте крупного пожара под Волгоградом вертолет МЧС сбросил 115 тонн воды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Вертолет Ми-8 МЧС России совершил 31 сброс воды весом 115 тонн на месте крупного природного пожара в поселке Гурмак Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"По состоянию на 13:00 по мск вертолет сделал 31 сброс воды, 115 тонн, группировка насчитывает 96 человек и 45 единиц техники, вертолет пошел на дозаправку. Будет решатся вопрос о дальнейшей его работе", — сообщил собеседник агентства.
По данным Южного регионального центра МЧС, тушение пожара затрудняют наличие труднодоступных участков местности, сухая погода и сильный ветер.