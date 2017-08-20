На месте крупного пожара под Волгоградом вертолет МЧС сбросил 115 тонн воды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Вертолет Ми-8 МЧС России совершил 31 сброс воды весом 115 тонн на месте крупного природного пожара в поселке Гурмак Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что более 100 военнослужащих Южного военного округа и 7 единиц специальной и автомобильной техники направлены для предотвращения распространения и ликвидации природного пожара в районе поселка Гурмак в Волгоградской области. Площадь очагов возгорания составляет около 300 гектар. Угрозы населенным пунктам и объектам Минобороны РФ пожар не представляет. Объявлена локализация пожара на площади в 300 гектаров.

"По состоянию на 13:00 по мск вертолет сделал 31 сброс воды, 115 тонн, группировка насчитывает 96 человек и 45 единиц техники, вертолет пошел на дозаправку. Будет решатся вопрос о дальнейшей его работе", — сообщил собеседник агентства.

По данным Южного регионального центра МЧС, тушение пожара затрудняют наличие труднодоступных участков местности, сухая погода и сильный ветер.