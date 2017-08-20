Жильцы дома в Хабаровске, где взорвался газ, вернулись в свои квартиры

ХАБАРОВСК, 20 авг — РИА Новости. Специальная комиссия, обследовавшая пострадавший от взрыва газа дом в Хабаровске, разрешила большинству жильцов вернуться в свои квартиры, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в 06.50 (23.50 мск субботы) в многоквартирном жилом доме по улице Бондаря в Хабаровске в квартире на восьмом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. Пожара не было. Дом десятиэтажный, кирпичный, газифицированный. Самостоятельно из здания вышли 105 человек, из них 26 — дети. Информация о пострадавших не поступала.

По предварительным данным, в пострадавшей квартире и соседней выбиты окна, в двух квартирах разрушены межкомнатные перегородки, несущие конструкции не повреждены.

"По результатам проведенного в течение дня специальной комиссией предварительного осмотра конструкций жилого дома по улице Бондаря большинству жильцов разрешили вернуться в свои квартиры. А именно с первого по шестой этажи по правой стороне и по левой стороне для всех этажей, кроме восьмого. Дом полностью подключен к водо- и электроснабжению, временно прекращена подача газа в пострадавший подъезд", — говорится в сообщении.

Отмечается, что жильцы верхних этажей временно разместились у родственников и знакомых —всего 22 человека, из них семеро детей. От предложенного временного расселения в маневренный фонд города Хабаровска люди отказались.

"В ходе обследования несущих конструкций здания обнаружены повреждения двух плит перекрытия между восьмым и девятым этажами, трещины в стенах у лестничной клетки и лоджии. В ближайшие дни будет определена специализированная строительная организация для восстановления поврежденных конструкций. Кроме этого планируется провести более детальное обследование верхних этажей, чтобы оценить возможность и безопасность проживания", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в воскресенье на восьмом этаже спасатели работники ЖКХ разобрали поврежденные конструкции межквартирных перегородок в одной из наиболее пострадавших квартир. Работы будут продолжены в понедельник. Охрану имущества обеспечивают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.