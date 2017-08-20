Врачи рассказали о состоянии пострадавших в нападении в Сургуте

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Четверо пострадавших после нападения в Сургуте остаются в тяжелом состоянии, сообщила пресс-секретарь сургутского Травматологического центра Ирина Цхададзе.

"Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Три человека находятся в тяжелом состоянии", — написала Цхададзе на своей странице в Facebook.

Состояние еще двоих человек оценивается врачами как среднее. Одного раненого врачи отпустили домой, ему делают перевязки.

Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщала, что за жизнь пострадавшего, находящегося в крайне тяжелом состоянии, "борются специальными методами".

Накануне в центре Сургута мужчина в маске напал с ножом на прохожих. В результате пострадали семь человек, преступника ликвидировали полицейские. По предварительным данным, нападавший — молодой человек 1994 года рождения. Правоохранительные органы проверяют информацию о наличии у него психического заболевания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Глава администрации Сургута Вадим Шувалов после инцидента призвал жителей города сохранять спокойствие, отметив, что ситуация в Сургуте находится под контролем.