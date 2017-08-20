В Хабаровске за хранение наркотиков будут судить жителя Якутии

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Жителя Якутии будут судить в Хабаровске за хранение 16 килограммов наркотиков, которые он спрятал в тайник и должен был перевести за вознаграждение, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В апреле сообщалось, что сотрудники УМВД России по Хабаровску во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Хабаровскому краю изъяли из незаконного оборота около 16 килограммов синтетических наркотиков, стоимость партии может составить 45 миллионов рублей. Наркотики были найдены в овраге в тайнике. Был задержан житель Якутии, который подозревается в оборудовании тайника.

Сообщается, что в замаскированном тайнике был обнаружен полиэтиленовый сверток, в котором находились три пакета с веществом белого цвета. "Экспертами установлено, что в свертках хранились два вида наркотических средств синтетического происхождения весом 10 и 6 килограммов. По подозрению в совершении противоправного деяния полицейские задержали приезжего из республики Саха (Якутия), который за транспортировку партии наркотиков должен был получить денежное вознаграждение", — рассказала Ирина Волк.

Как рассказала Ирина Волк, при обыске в гостиничном номере, где проживал мужчина, полицейские изъяли 20 самодельных мундштуков и пластиковую емкость, в которых находилось вещество растительного происхождения. Кроме того, изъяты банковские карты и сим-карты.

Было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на совершение преступления" и "незаконное приобретение наркотических средств в особо крупном размере". Мужчина был арестован. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в районный суд Хабаровска.