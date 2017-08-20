Природный пожар под Ростовом тушат восемь единиц авиатехники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Восемь воздушных судов, включая военный самолет Ил-76, тушат крупный пожар в лесном массиве в Усть-Донецком районе Ростовской области, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

В пятницу сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен в Усть-Донецком районе из-за крупного ландшафтного пожара в районе станицы Усть-Быстрянской. Площадь активного горения составляла порядка 10 гектаров. Сложность рельефа местности, невозможность подъезда пожарной и специальной техники осложняло тушение пожара. Население района оповещено о возможной опасности. По последним данным, огонь преодолел более 4,2 тысячи гектаров. Военная авиация за два дня сбросила на очаги пожаров около 1,5 тысяч тонн воды.

"В тушении природного пожара задействованы 8 бортов авиации, из них 4 от МЧС России (2 самолета Бе-200, 2 вертолета Ми-8), 4 от Южного военного округа (2 вертолета МИ-8АМТШ, вертолет МИ-26 и самолет ИЛ-76)", — говорится в сообщении.

Для тушения лесного пожара задействованы 993 человека личного состава и 213 единиц техники. В настоящий момент ликвидированы 6 очагов горения, открытого горения нет. По информации МЧС, имеются небольшие очаги тления, проводится работа по их проливке. Сухая ветреная погода не способствует проведению работ по ликвидации природного пожара.