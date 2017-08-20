Ми-8 участвует в тушении природного пожара в Волгоградской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг — РИА Новости, Иван Капустин. Вертолет Ми-8 участвует в тушении крупного природного пожара в поселке Гурмак Волгоградской области, объявлено о локализации пожара, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что более 100 военнослужащих Южного военного округа и 7 единиц специальной и автомобильной техники направлены для предотвращения распространения и ликвидации природного пожара в районе поселка Гурмак в Волгоградской области. Площадь очагов возгорания составляет около 300 гектар. Угрозы населенным пунктам и объектам Минобороны РФ пожар не представляет.

"Сейчас работает вертолет Ми-8 МЧС России, проливает очаги тления в труднодоступных местах, куда автомобили не могут добраться. Уже объявлена локализация на площади 300 гектаров", — пояснил собеседник агентства.

По данным Южного регионального центра МЧС, тушение пожара затрудняют наличие труднодоступных участков местности, сухая погода и сильный ветер.