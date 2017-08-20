В Якутии на шахте "Мир" произведут узконаправленные взрывы

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Узконаправленные взрывы будут осуществлены на якутской шахте "Мир" для продолжения спасательных работ, сообщает пресс-служба компании "Алроса".

Как рассказали в компании, объем воды в карьере на утро 20 августа превысил 12,5 тысяч кубометров, одномоментный ее прорыв в шахту угрожает жизни спасателей, ведущих поисковые работы. В Мирном состоялось экстренное совещание по дальнейшему плану поисково-спасательной операции и мерам устранения данной угрозы, на нем присутствовали представители МЧС, Ростехнадзора, Сибирского отделения РАН, МВД, ФСБ, "НТЦ-Новотек", института Якутнипроалмаз.

По данным компании, предпринятые ранее попытки по управляемому спуску воды не дали результата. Возникла угроза подтопления группировки насосных агрегатов на горизонте —210, а также выхода из строя систем энергоснабжения, вентиляции и освещения, и тогда поисково-спасательная работа в шахте станет невозможной. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности запрещают спасателям вести работы в создавшихся условиях.

"По итогам совещания принято решение провести ряд узконаправленных взрывов для расширения прорана между карьером и шахтой. Осуществлены расчеты, позволяющие гарантировать безопасность взрывных работ для жизни находящихся под землей горняков. Ростехнадзор выдал разрешение на проведение операции. По факту эффективно проведенной операции спасатели и шахтеры смогут продолжить поиски пропавших горняков на горизонте —210 без риска для жизни", — говорится в сообщении.

На руднике "Алросы" в городе Мирном в Якутии 4 августа произошел прорыв воды, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность подняты 143 горняка, поиски восьмерых пропавших продолжаются.