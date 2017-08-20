Один из пострадавших при нападении в Сургуте находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Состояние одного из пострадавших в результате нападения молодого человека с ножом на прохожих в Сургуте оценивается как тяжелое, остальных — средней степени тяжести, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Инцидент произошел в субботу около полудня в центре Сургута. Местный житель напал на прохожих с ножом, после чего оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы, которым пришлось открыть огонь на поражение. Следователи проверяют информацию о его психическом расстройстве. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате нападения пострадали семь человек.

"В настоящее время один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных оценивается, по предварительным данным, как средней степени тяжести", — сказала Петренко.

Также, по ее словам, по уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, медико-криминалистические судебные экспертизы. По уточненным данным, нападавшим был местный житель 1998 года рождения. По его месту жительства проведены обыски. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы действий нападавшего. Петренко отметила, что на данный момент следствие рассматривает все возможные версии совершенного преступления.

"Кроме этого, хотелось бы напомнить, что вся объективная, а значит, достоверная информация о произошедшем может исходить только от официального источника, то есть от Следственного комитета, в чьем производстве находится это уголовное дело", — заключила официальный представитель СК РФ.