Делом о нападении в Сургуте займется Главное следственное управление СК

Сотрудники правоохранительных органов работают в центре города Сургута на месте, где неизвестный мужчина напал с ножом на людей и ранил несколько человек. 19 августа 2017

Сотрудники правоохранительных органов работают в центре города Сургута на месте, где неизвестный мужчина напал с ножом на людей и ранил несколько человек. 19 августа 2017

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Уголовное дело о нападении молодого человека с ножом на людей в Сургуте по поручению главы СК России Александра Бастрыкина передано в производство Главному следственному управлению СК, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Инцидент произошел в субботу около полудня в центре Сургута. Местный житель напал на прохожих с ножом, после чего оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы, которым пришлось открыть огонь на поражение. Следователи проверяют информацию о его психическом расстройстве. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате нападения пострадали семь человек, в больнице Сургута находятся шестеро из них.

"В связи с широким общественном резонансом уголовное дело о покушении на убийство в Сургуте по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина передано в производство ГСУ СК России", — сказала Петренко.