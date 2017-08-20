В Хабаровске начали проверку после хлопка бытового газа в доме

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Следователи в Хабаровске начали проверку после хлопка бытового газа в жилом доме, в результате которого были повреждены четыре квартиры, сообщает СК РФ.

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в воскресенье утром в 10-этажном доме в Хабаровске.

"Утром 20 августа 2017 года в квартире на 8 этаже жилого дома, расположенного в Краснофлотском районе Хабаровска, произошел хлопок, в результате которого были повреждены 4 квартиры. По предварительным данным, причиной произошедшего стал бытовой газ. Никто из людей не пострадал", — говорится в сообщении.

По данному факту следователи начали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Хабаровске проводится проверка по факту взрыва в квартире жилого дома https://t.co/G6yZr74F5C pic.twitter.com/xGUlno5aSR — Следствие Хабаровск (@SUSKR27) 20 августа 2017 г.

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