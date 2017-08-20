В жилом доме в Хабаровске произошел хлопок газа

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в воскресенье утром в 10-этажном доме в Хабаровске, сообщается на сайте краевого ГУ МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в 06.50 по местному времени (23.50 мск) в доме по улице Бондаря.

"Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на восьмом этаже без последующего возгорания. По предтворительным данным, в пострадавшей и соседней квартирах выбиты окна, в двух квартирах разрушены межкомнатные перегородки, несущие конструкции не повреждены", — говорится в сообщении.

Как сообщает МЧС, из дома самостоятельно вышли 105 человек, в том числе 26 детей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Спасатели и пожарные разбирают поврежденные конструкции. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.