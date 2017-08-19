МЧС доставит 100 человек в Ростовскую область для тушения пожаров

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Спецборт МЧС России доставит в Ростовскую область группировку парашютно-десантной пожарной службы из 100 человек для тушения природных пожаров, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Самолёт Ил-76 МЧС России доставит в Ростовскую область группировку парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана" Федерального агентства лесного хозяйства в количестве 100 специалистов со всей необходимой экипировкой и лесопожарным оборудованием", — сказал собеседник агентства.

Семнадцатого августа на территории Усть-Донецкого района в 2 км западнее населенного пункта Топилин был обнаружен крупный природный пожар, для ликвидации которого привлечены более 870 человек и 230 единиц техники, 8 воздушных судов, в том числе от МЧС России — более 400 человек и 90 единиц техники, а также 3 воздушных судна.

"На сегодняшний день для стабилизации обстановки и недопущения перехода огня на населенные пункты применялись самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России с ВСУ-5, которые сбросили на очаги возгораний около 200 тонн воды. Угроза распространения огня на населенные пункты снята", — отметил собеседник.

По его словам, организована работа оперативного штаба и оперативных групп Главного управления МЧС России по Ростовской области, пожарно-спасательных гарнизонов во взаимодействии с органами местного самоуправления. Вся ситуация, по данным ведомства, находится под контролем, пострадавших нет.