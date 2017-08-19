На юге Москвы пьяная женщина едва не утонула в пруду

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Спасатели подняли из воды пьяную женщину, едва не утонувшую в Борисовском пруду на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"В 19.30 дежурная смена поисково-спасательной станции "Борисовская" спасла женщину в 200 метрах от берега. Она в сильном алкогольном опьянении", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в департаменте, в настоящее время спасатели вызвали полицию.