В Подмосковье девочка случайно выстрелила себе в голову из травмата дедушки

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Семилетняя девочка в Подмосковье получила огнестрельное ранение головы, играя с дедушкиным травматическим пистолетом; следователи завели дело, сообщает пресс-служба областного главка СК РФ.

"Вечером 18 августа 2017 года в правоохранительные органы Сергиево-Посадского района поступила информация о том, что в одну из больниц города поступила семилетняя девочка с огнестрельным ранением головы. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления "небрежное хранение огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок получил ранение "в результате неосторожного обращения с травматическим оружием, принадлежащим дедушке".

Сейчас ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь.