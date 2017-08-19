В Японии девять человек попали в больницы после удара молнии

ТОКИО, 19 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Девять человек были направлены в больницы после удара молнии в одном из токийских парков, сообщило агентство Киодо со ссылкой на управление пожарной охраны, в ведении которого находится служба скорой помощи.

Удар молнии был зафиксирован в парке токийского района Сэтагая. Пострадавшие жалуются на онемение конечностей. Однако угрозы для жизни нет.

В пригороде столичной префектуры, городе Футю, удар молнии привел к обесточиванию и перебоям движения электропоездов.

Вечером в Токио разыгралась гроза. Несколько часов раздавались раскаты грома, сверкала молния. Был отменен фестиваль фейерверков на реке Тама – один из самых масштабных и популярных среди токийцев.