СК начал проверку после гибели двух детей в реке в Волгоградской области

КРАСНОДАР, 19 авг — РИА Новости. По факту гибели 8-летней девочки и ее 7-летнего брата в реке Ольховка в Волгоградской области организована проверка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

По предварительным данным, в пятницу днем девочка, ее брат и подруга пошли к реке собирать ракушки. В какой-то момент девочка поскользнулась на бетонной плите и упала в воду, на помощь ей бросился младший брат, сообщает ведомство.

"В результате оба ребенка, не умевшие плавать, погибли. Ставшая очевидцем трагедии малолетняя девочка отправилась домой, но в связи с пережитым сильным стрессом никому не рассказала о случившемся", — говорится в сообщении.

В пятницу вечером родители погибших детей обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже. Следователи направились к подруге погибшей, которая и рассказала о трагедии.

"В настоящее время тела детей извлечены из водоема. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавили в ведомстве.