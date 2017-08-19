СК начал проверку после гибели двух детей в реке в Волгоградской области

КРАСНОДАР, 19 авг — РИА Новости. По факту гибели 8-летней девочки и ее 7-летнего брата в реке Ольховка в Волгоградской области организована проверка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
"В результате оба ребенка, не умевшие плавать, погибли. Ставшая очевидцем трагедии малолетняя девочка отправилась домой, но в связи с пережитым сильным стрессом никому не рассказала о случившемся", — говорится в сообщении.
В пятницу вечером родители погибших детей обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже. Следователи направились к подруге погибшей, которая и рассказала о трагедии.
"В настоящее время тела детей извлечены из водоема. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавили в ведомстве.