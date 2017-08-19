В ДТП в Красноярском крае пострадали три человека

КРАСНОЯРСК, 19 авг — РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с участием микроавтобуса под Красноярском, жертвами которого стали четыре человека, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

По данным МВД, ДТП произошло на 850-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь". По предварительным данным, водитель автомобиля Honda при повороте на АЗС выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, следовавший из Красноярска в Кодинск.

"В результате ДТП трое пассажиров маршрутного транспорта – девушка 1984 и двое мужчин 1990 и 1955 годов рождения, погибли на месте происшествия. Женщина 1964 года рождения скончалась в больнице, еще трое пассажиров были госпитализированы с травами различной степени тяжести", — сказал Юрченко.

По данному факту в МВД возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.