Военные вертолеты сбросили около 400 тонн воды на горящий лес под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг — РИА Новости, Иван Капустин. Вертолеты армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) сбросили около 400 тонн воды при тушении ландшафтного пожара в лесном массиве в Усть-Донецком районе Ростовской области, где ввели режим ЧС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЮВО.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Усть-Донецком районе из-за крупного ландшафтного пожара в районе станицы Усть-Быстрянской. Площадь активного горения составляла порядка 10 гектаров, а площадь, пройденная огнем, превышает 90 гектаров. Сложность рельефа местности, невозможность подъезда пожарной и специальной техники осложняет тушение пожара. Население района оповещено о возможной опасности. Для тушения были задействованы три вертолета Минобороны (два вертолета Ми-8 и Ми-26) и МЧС России (К-32), в ночное время суток они не работают.

"Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-26, оборудованных специальными водосливными устройствами ВСУ-5а и ВСУ-15а, по заявке администрации Ростовской области и регионального центра МЧС приступили к выполнению задач по тушению горящих лесных массивов в Усть-Донецком районе Ростовской области. Всего с начала выполнения пролива очагов пожаров летчики произвели 58 сбросов воды общим весом 375 тонн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с установившейся жаркой погодой на территории в границах Южного военного округа, а также высокой степенью пожароопасности для ликвидации возможных последствий ЧС в ряде регионов ЮФО и СКФО в гарнизонах ЮВО созданы и содержатся 20 сводных отрядов.

Группировка сил и средств насчитывает более 9 тысяч военнослужащих и свыше 1300 единиц инженерной, пожарной и другой техники. К выполнению задач по тушению пожаров привлечен вертолетный авиаотряд из состава 4-й армии ВВС и ПВО, оборудованный водосливными устройствами на 5 и 15 тонн (ВСУ-5а, ВСУ-15а).