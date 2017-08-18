Калининградка украла 40 килограммов корма для собак и деньги из кассы

КАЛИНИНГРАД, 18 авг — РИА Новости. Продавец калининградского зоомагазина, которая находилась на испытательном сроке, украла более 40 килограммов корма; полицейским она заявила, что хотела помочь бездомным животным, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Как рассказали в ведомстве, в полицию за помощью обратилась хозяйка зоомагазина, сообщив, что из торговой точки пропало более 40 килограммов корма для животных, а также выручка из кассы. Общая сумма ущерба превысила, по ее словам, 15 тысяч рублей.

"Участковые полиции выяснили, что к краже причастна 30-летняя девушка-продавец, которая находилась на испытательном сроке. Подозреваемая созналась и пояснила, что хотела помочь бездомным животным. По словам калининградки, все похищенные корма — четыре мешка собачьего и пять пакетов кошачьего — она передала одному из городских приютов, а деньги потратила на свои нужды", — сказали в пресс-службе.

Действия подозреваемой дознаватели полиции квалифицировали по части 1 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ (кража). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.