Из загоревшегося здания в центре Москвы спасли четырех человек

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Площадь возгорания в здании в центре Москвы составляет около 70 квадратных метров, спасены четыре человека, сообщает столичный главк МЧС.

"Приблизительная площадь пожара около 70 кв. метров…. В ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены четыре человека", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что горит кровля дома 19 на улице Садовой-Спасской в центре Москвы, объявлен второй уровень сложности пожара.

По данным открытых источников, по этому адресу находятся гостиница, магазин продуктов, салон красоты, а также магазин Германа Стерлигова.