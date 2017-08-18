В Самаре составили протокол на родителей детей, издевавшихся над котом

САМАРА, 18 авг — РИА Новости. Родителям детей, которые снимали издевательства над котом, вынесли предупреждение, семьи поставили на учет в отдел по делам несовершеннолетних (ОДН), сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.

Ранее в СМИ и соцсетях появились публикации о том, что девочки-подростки из города Кинель убили котенка, транслируя это в прямом эфире одной из социальных сетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку.

"На родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В виде наказания комиссией вынесено им предупреждение, так как ранее родители к ответственности не привлекались. Кроме того, и дети, и родители поставлены на профилактические учеты в ОДН, центре "Семья" и внутришкольный", — сообщили в пресс-службе.

По информации полиции, девочки и их родители до инцидента с издевательством над животным на учете не состояли.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в среду поручил провести доследственную проверку по факту сообщений об издевательствах несовершеннолетних над животным в Самарской области. В СК заверили, что следователи дадут объективную правовую оценку действиям подростков, их родителей, а также действиям должностных лиц, которые должны проверять условия жизни и воспитания детей. Также СК сообщал, что после инцидента дети подвергались травле, над ними пытались совершить самосуд.