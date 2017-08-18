Мужчину, напавшего на фельдшера "скорой" в Ульяновске, признали невменяемым

САМАРА, 18 авг — РИА Новости. Мужчину, напавшего на фельдшера "скорой помощи" в Ульяновске, признали невменяемым, сообщает СУСК по региону.

"Следственными органами … завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, совершившего общественно-опасное деяние … "причинение легкого вреда здоровью". Уголовное дело передано для утверждения постановления о применении принудительных мер медицинского характера и последующего направления в суд", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проведенной в ходе следствия судебно-психиатрической экспертизы мужчина был признан невменяемым.

Инцидент произошел 22 февраля в Ульяновске. Бригада скорой помощи прибыла по вызову о нахождении человека без сознания на улице Станкостроителей. По версии следствия, после того, как нетрезвый 67-летний мужчина был приведен в сознание, он напал на сотрудника скорой помощи и нанес 22-летней девушке-фельдшеру несколько ударов.