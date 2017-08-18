Обвиняемая в коррупции вице-мэр Пензы останется под домашним арестом

САРАТОВ, 18 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский областной суд в пятницу оставил под домашним арестом вице-мэра Пензы Ирину Ширшину, ставшую фигуранткой дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в облсуде.

Заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина была задержана на своем рабочем месте 3 августа по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Ранее СК сообщил, что преступление связано с выделением земельных участков. Первомайский райсуд Пензы поместил Ширшину под домашний арест сроком до 2 октября, защита чиновницы оспорила это решение.

"Постановление районного суда оставлено без изменения", — сказала собеседница агентства.

Как уточнила РИА Новости в пятницу представитель СУСК по региону Юлия Пилясова, Ширшиной уже предъявлено обвинение по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Ей грозит до четырех лет лишения свободы.