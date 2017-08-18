Двое подростков на электросерфах едва не утонули в Москве

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Спасатели вытащили из воды двух подростков, которые едва не утонули во время катания на электросерфах на Химкинском водохранилище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Как отметили в ведомстве, вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции "Центральная" заметил двух подростков, которых "накрыло волной во время катания на электросерфах на Химкинском водохранилище".

"Спасатели незамедлительно вышли на катере на помощь подросткам. В настоящее время оба мальчика, братья 15 и 16 лет, доставлены на станцию, где дожидаются родителей", — добавили в департаменте.

Кроме того, по сообщению пресс-службы, в Мещерском пруду на западе Москвы девочка 2005 года рождения стала тонуть в 50 метрах от спасательной станции "Мещерская". "В 13.45 спасатели МГПСС достали подростка из воды. "Ребенку на катере была оказана первая помощь, она наглоталась воды. Сотрудники станции вызвали бригаду скорой помощи", — сказали в ведомстве.