В Тульской области без воды остались более 15 тысяч человек

ВОРОНЕЖ, 18 авг – РИА Новости. Авария оставила без водоснабжения около 1,5 тысячи домов с населением более 15 тысяч человек в городе Донской Тульской области, сообщает в пятницу региональное управление МЧС.

Информация о нарушении водоснабжения в городе Донской поступила в МЧС в 12.35 мск в пятницу.

"Поступило сообщение о частичном нарушении водоснабжения в ГО Донской, мкр. Северо-Задонск с общим количеством домов около 1500 и количеством человек более 15000", — говорится в сообщении.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады.

Как пояснил РИА Новости представитель главного управления МЧС области, произошел прорыв водовода диаметром 100 миллиметров. Устранением аварии занимаются работники "Водоканала". В случае необходимости для жителей попавших в зону отключения домов будет организован подвоз питьевой и технической воды.

Население города Донской составляет более 64 тысяч человек, по данным на 2016 год.