В Петербурге на набережной нашли тело мужчины с грузом на шее

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Тело неизвестного мужчины с грузом на шее обнаружено на набережной Невы в Санкт-Петербурге, сообщает в пятницу СК РФ.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения вечером 17 августа в реке Неве у одного из домов по Малоохтинской набережной тела неизвестного мужчины с привязанным на шее грузом", — говорится в релизе.

Следователи устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти.