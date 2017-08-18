В Москве вынесли приговор пенсионеру, убившему соседа по коммуналке

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пенсионер, застреливший соседа по коммунальной квартире в Москве, получил 13 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Москвы в пятницу.

Одинокий пенсионер был недоволен тем, что в 2015 году в соседнюю комнату заселилась семья с ребенком, и постоянно конфликтовал с соседями. После очередной словесной перепалки он ворвался в комнату к соседям с охотничьим ружьем и стал угрожать убийством соседке и ее несовершеннолетней дочери. Глава семейства пытался отобрать ружье у соседа, но тот выстрелил мужчине в бедро. Последний умер от потери крови, а его супруга и дочь сумели убежать из квартиры.

Пенсионеру были предъявлены обвинения по статьям УК РФ в убийстве и угрозе убийством.

"С учетом позиции государственного обвинителя Коптевской межрайонной прокуратуры суд приговорил его к 13 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении надзорного ведомства.