Пилота упавшего в Байкал самолета оштрафовали на 9,5 тысячи рублей

ИРКУТСК, 18 авг – РИА Новости. Пилот упавшего в Байкал легкомоторного самолета оштрафован на 9,5 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что 16 июля 2017 года во время полета в районе острова Ольхон на озере Байкал произошла авария самолета Cessna 172 с тремя пассажирами на борту, двое из них пострадали.

По данным пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, во время проверки было установлено, что у виновника аварии отсутствует свидетельство пилота-любителя, на воздушное судно нет сертификата летной годности, о совершении полета не был уведомлен организатор воздушного движения. В связи с этим было возбуждено три административных дела.

Восточно-Сибирский территориальной отдел государственного авиационного надзора, рассмотрев дела, "назначил административные наказания в виде штрафов на общую сумму 9500 рублей", сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

В связи с авиационным происшествием также возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".