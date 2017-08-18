В Воронежской области завели дело после ДТП, в котором погибли двое детей

ВОРОНЕЖ, 18 авг — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после аварии в Воронежской области, в которой погибли двое детей из многодетной семьи, еще двое и их мать находятся в больнице, сообщает в пятницу главное управление МВД по региону.

Ранее сообщалось, что авария произошла 18 августа в 4.30 мск в Богучарском районе на 777 километре автодороги М-4 "Дон" "Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар – Новороссийск". Mitsubishi Montero, под управлением 36-летнего жителя Москвы, следовавший в сторону Ростова-на-Дону, съехал в кювет и опрокинулся. На месте погиб девятилетний мальчик, его 36-летняя мать и сестры в возрасте 5, 7 и 10 лет были госпитализированы. Пятилетняя девочка умерла в больнице.

"Следственным отделением ОМВД России по Богучарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" в отношении 36-летнего жителя столичного региона", — говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

По делу назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Полицией допрошены очевидцы ДТП. "Изъятый автомобиль Mitsubishi Montero был осмотрен на предмет технической исправности и приобщен к материалам уголовного дела, как вещественное доказательство", — отмечает ГУМВД.

Причины ДТП и состояние пострадавших уточняются.