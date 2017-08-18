В Кабардино-Балкарии продолжают ликвидировать последствия схода селя

НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Специалисты продолжают ликвидировать последствия схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.
Сход селевого потока, вызванного таянием ледников, начался по пойме реки Герхожан-Суу в Тырныаузе днем в понедельник. В зону схода селя жилые дома не попали, никто не пострадал. Селевым потоком снесло пешеходный мост, в целях безопасности было перекрыто движение по федеральной трассе Прохладный-Азау. На территории района был объявлен режим ЧС муниципального уровня. В превентивных целях спасатели две ночи подряд эвакуировали жильцов нескольких многоэтажных домов. В среду утром селевой поток значительно снизился, и жители вернулись в свои дома. По данным ученых, выброс селевого потока составил около 600 тысяч кубометров, а общая масса отложения селя — 300 тысяч кубометров.
По данным ведомства, также осуществляется откачка грунтовой воды из подвалов жилых домов по проспекту Эльбрусский, проводится расчистка участка автомобильной дороги по улице Отарова от выносов селевой массы, продолжается работа по расширению и углублению отводного канала по реке Баксан.
"На месте слияния рек Герхожан-Суу и Къая-Арты-Суу продолжается дежурство для мониторинга обстановки", — уточняет МЧС.
Всего на месте происшествия работают почти 300 человек и 54 единицы техники.