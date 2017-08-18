В Кабардино-Балкарии продолжают ликвидировать последствия схода селя

НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Специалисты продолжают ликвидировать последствия схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.

Сход селевого потока, вызванного таянием ледников, начался по пойме реки Герхожан-Суу в Тырныаузе днем в понедельник. В зону схода селя жилые дома не попали, никто не пострадал. Селевым потоком снесло пешеходный мост, в целях безопасности было перекрыто движение по федеральной трассе Прохладный-Азау. На территории района был объявлен режим ЧС муниципального уровня. В превентивных целях спасатели две ночи подряд эвакуировали жильцов нескольких многоэтажных домов. В среду утром селевой поток значительно снизился, и жители вернулись в свои дома. По данным ученых, выброс селевого потока составил около 600 тысяч кубометров, а общая масса отложения селя — 300 тысяч кубометров.

"Силами аэромобильной группировки ГУМЧС России по КБР проводятся работы по расчистке русла реки Баксан и подмостового пространства от мусора и корчехода в районе Камук", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, также осуществляется откачка грунтовой воды из подвалов жилых домов по проспекту Эльбрусский, проводится расчистка участка автомобильной дороги по улице Отарова от выносов селевой массы, продолжается работа по расширению и углублению отводного канала по реке Баксан.

"На месте слияния рек Герхожан-Суу и Къая-Арты-Суу продолжается дежурство для мониторинга обстановки", — уточняет МЧС.

Всего на месте происшествия работают почти 300 человек и 54 единицы техники.