Найденную в башкирском лесу девочку доставили в больницу в Уфе

УФА, 18 авг – РИА Новости. Трехлетняя девочка из Башкирии, которая почти сутки провела в лесу, доставлена в республиканскую клиническую больницу Уфы для обследования, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Светлана Кускарбекова.

Ребенок пропал около двух часов дня накануне: девочка играла во дворе, а потом вышла на улицу и исчезла. Четыре часа родители с соседями пытались найти ребенка своими силами, а потом обратились в полицию.

Девочку нашли в лесу недалеко от родного села Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района. К поискам привлекались полицейские, спасатели-подводники, беспилотники, окрестные леса прочесывали местные жители — всего участвовали более 220 человек, в том числе 150 волонтеров.

"Насколько нам известно, девочка чувствует себя нормально. Ее обследуют врачи республиканской детской клинической больницы, сейчас ребенок доставлен в Уфу", — сообщила Кускарбекова.

Ранее, когда велись поиски ребенка, родители сообщали, что девочка страдает хроническим бронхитом и на момент исчезновения она дышала с трудом, кашляла, а также у нее был насморк. Кроме того, ребенок ночевал в лесу, температура воздуха в регионе ночью опускается местами до плюс 10 градусов по Цельсию.