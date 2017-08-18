В Москве арестовали мужчину, пытавшегося продать трех женщин в секс-рабство

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы до 16 октября арестовал мужчину, который пытался продать в сексуальное рабство трех женщин за 250 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд санкционировал арест Андрея Лукашова, обвиняемого в торговле людьми", — сказали в суде.

На заседании выяснилось, что Лукашов до задержания работал таксистом. Он признал вину и сказал, что ему стыдно. Защита просила суд ограничиться подпиской о невыезде, чтобы он мог ухаживать за больной матерью.

Как ранее сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина в интернете распространял объявления о трудоустройстве девушек в модельное агентство. По ее словам, "под предлогом знакомства с представителем агентства в одном из кафе города Москвы он пытался продать за 250 тысяч рублей трех женщин возрасте 22, 26 и 41 года для оказания услуг сексуального характера".

При передаче денег мужчина был задержан. Им оказался 50-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Как выяснили оперативники, он намеревался также продать 46-летнюю женщину и ее несовершеннолетнюю дочь за 550 тысяч рублей.

Как отметила старший помощник руководителя ГСУ СК России Юлия Иванова, мужчина, обвиняющийся в совершении преступлений по статьям "торговля людьми" и "покушение на торговлю людьми", полностью признал вину. Следствием допрошены все потерпевшие, а также проведены более пяти очных ставок. Расследование продолжается.