В московском ТЦ "Водный" не нашли опасных предметов после звонка о бомбе

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Полиция завершила проверку в торговом центре на севере Москвы, опасные предметы не были обнаружены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
Ранее посетителей и сотрудников торгово-офисного центра "Водный" на севере Москвы эвакуировали в пятницу из-за анонимного звонка о бомбе. Звонок поступил в торговую часть, основные мероприятия службы проводили там, при этом офисная часть также была эвакуирована.
"Проверка завершена, никаких опасных предметов не обнаружено", — сказал собеседник агентства.
ТЦ "Водный" в Москве эвакуировали из-за сообщения о бомбе— #говоритмосква (@govoritmsk) 18 августа 2017 г.
На место прибыли сотрудники полиции и кинологиhttps://t.co/whYbOSCkRo pic.twitter.com/ppLPf2aFg0