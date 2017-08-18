В пермском лесу нашли живыми пропавших днем ранее отца и сына

УФА, 18 авг — РИА Новости. Пропавшие в Пермском крае мужчина с малолетним сыном в лесу через сутки поисков найдены живыми и здоровыми, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по Пермскому краю.

По его данным, 17 августа в полицию поступило сообщение от родственников 58-летнего мужчины из Добрянского района Прикамья, что он утром с 12-летним сыном ушел в лес за грибами и не выходит на связь.

"Следователи проводили проверку, были организованы широкомасштабные поисковые мероприятия, привлекались полицейские, спасатели и волонтеры. Около 12.30 (10.30 мск) в пятницу их нашли в лесу, они живые и здоровые", — сообщил собеседник.

По данным следствия, мужчина и ребенок чувствуют себя хорошо, их направили домой, помощь медиков не требуется. "Следователи выражают огромную благодарность всем специалистам и простым людям, которые помогали искать людей в лесу", — отметил собеседник.