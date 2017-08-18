В ДТП под Воронежем погибли двое детей

ВОРОНЕЖ, 18 авг — РИА Новости. Многодетная семья из Москвы разбилась на иномарке в Воронежской области: двое детей погибли, еще двое и их мать находятся в больнице, сообщает в пятницу главное управление МВД по региону.

Авария произошла 18 августа в 4.30 мск в Богучарском районе на 777 километре автодороги М-4 "Дон" "Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар – Новороссийск".

"Водитель автомобиля Mitsubishi Montero, 36-летний житель Москвы, двигаясь со стороны города Москва в сторону города Ростов-на-Дону, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля", — говорится в сообщении.

По данным полиции, пассажиры автомобиля, жители Москвы, 36-летняя женщина и девочки в возрасте 5, 7 и 10 лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.

"Впоследствии пятилетняя девочка скончалась в медицинском учреждении. Девятилетний мальчик – пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", — сообщает полиция.

Как пояснил РИА Новости представитель ГУМВД области, причины ДТП и состояние пострадавших уточняются. Полиция проводит проверку по факту аварии и устанавливает все обстоятельства происшествия.